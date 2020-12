'In Leko's entourage zijn ze zo goed als zeker dat de deal doorgaat: "Dan zal hij daarna nooit meer moeten werken"'

Hét gespreksonderwerp van woensdag 23 december was het mogelijk vertrek van Antwerpcoach Ivan Leko naar Ghuangzhou R&F, de Chinese club waar ook Mousa Dembélé actief is. Een fabel of is het echt?

Bij Het Laatste Nieuws hebben ze zich door de entourage van Ivan Leko laten vertellen dat het zo goed als zeker is dat de Kroaat Antwerp zal verlaten voor een Chinees avontuur. Leko bevestigde woensdag de interesse. Financiën Hij ging er uiteraard niet dieper op in. Maar moest hij de stap effectief zetten dan zal hij er financieel stevig op vooruitgaan. "In dat geval zal hij daarna nooit meer hoeven te werken", klonk het weer vanuit de entourage.