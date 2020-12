Brys gelooft sterk in jong talent en wil hem verder pushen: hard werk van youngster wordt beloond

Marc Brys had deze week nog grote lof voor Toon Raemaekers. De 20-jarige verdediger kreeg tegen KV Mechelen weer zijn kans en deed het goed. Brys rekent op hem voor de rest van het seizoen.

Raemaekers heeft volgens Brys nog een enorme progressiemarge. Brys is ook voorstander om meer Belgen verplicht te maken op het wedstrijdblad. Hij ziet veel talentvolle jeugd rondlopen en wil ze graag geleidelijk laten groeien. Dat is ook het geval met Raemaekers. Die kreeg begin dit seizoen veel speelkansen, maar Brys wou er nog wat aan sleutelen en hield hem daarna negen wedstrijden op rij op de bank.

Hoe spelers met zulke situaties omgaan zegt meestal veel over hun karakter en wil om te slagen. Raemaekers dook de fitness in en werkte twee keer zo hard als de andere jongens. En kijk, zijn kans kwam er weer. Mede omdat Brys een uitvoetballende verdediger nodig had. Raemaekers kreeg zijn opleiding bij Lierse, waar hij meestal op het middenveld speelde.

Daardoor bezit hij de beste inspeelpass van alle spelers achteraan. Ook zijn traptechniek om lange ballen te versturen is een pluspunt. Brys gelooft in hem en zal het niet nalaten bij zijn bestuur aan te dringen om hem een contractverlenging te geven. Na dit seizoen komt hij immers in zijn laatste contractjaar. De trainer wil hem meer naar een leidersrol pushen. Een aspect waar Raemaekers hard aan werkt.