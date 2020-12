'Club Brugge én Gent azen op 18-jarige sensatie, maar er zijn ook (Franse) kapers op de kust'

AA Gent won onlangs nog met het kleinste verschil op bezoek bij Club Brugge, nu willen ze ook op de transfermarkt elkaar de loef afsteken. Al zijn er nog kapers op de kust.

Zo is er het verhaal van Jang Sunday. Hij is de 18-jarige zoon van zijn gelijknamige vader, die in het verleden een van de grote iconen van Kameroen was.

Zoonlief maakte afgelopen week indruk op een Afrikaans toernooi en dat heeft ook de grote, Europese clubs wakker gemaakt.

Kapers op de kust

Met Club Brugge en AA Gent zijn er volgens Kick442 alvast twee Belgische clubs geïnteresseerd in de aanvaller.

Met Montpellier, Rennes en Brest zijn er ook drie Franse clubs die hem graag willen inlijven, meer dan waarschijnlijk zijn er ook nog andere ploegen uit andere landen geïnteresseerd.