Opnieuw geen selectie voor Krmencik, Eupen mist topschutters voor duel op tweede kerstdag tegen leider

Het rijk van Michael Krmencik bij Club Brugge lijkt nu echt wel uit. De Tsjechische spits behoort namelijk opnieuw niet tot de wedstrijdselectie. Ook bij Eupen zijn er enkele namen niet bij.

Op Bas Dost is het officieel nog even wachten, maar Krmencik moet niet meer hopen op een laatste poging om zich te bewijzen. Clement rekent nu al voor de tweede opeenvolgende wedstrijd niet meer op hem. De 27-jarige spits was dit seizoen goed voor 3 doelpunten en twee assists.

Ook Eupen mist aanvallers

Eupen speelt op Tweede Kerstdag hun eerste wedstrijd sinds 6 december vanwege een uitbraak van het coronavirus. Er zijn nog steeds wat spelers besmet, maar niet genoeg om officieel uitstel te vragen. Onder die besmette spelers zitten klaarblijkelijk aanvallers Ngoy en Prevljak. Samen goed voor 9 doelpunten bij Eupen.