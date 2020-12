Teleurgestelde Belhocine: "We focusten ons na de openingstreffer te veel op het resultaat behouden"

Meer dan anderhalf jaar hebben ze het bij Charleroi niet meer meegemaakt: verliezen nadat ze de openingsgoal scoorden. Geen enkele ploeg kon dan nog winnen van de Carolo's maar Antwerp bracht daar vandaag verandering in.

Voor het eerst sinds de komst van hun huidige coach verloor Sporting Charleroi een competitiewedstrijd na het openen van de score. Uiteraard frustrerend voor trainer Belhocine: "Het is duidelijk dat we teleurgesteld zijn."

Vooral omdat Charleroi perfect georganiseerd in de wedstrijd zat tot ... de opening van de score.

"De teleurstelling is groot, want een uurtje of zo hebben we de wedstrijd perfect gecontroleerd, we speelden niet in balbezit, maar we lieten de kansen niet aan de tegenstander over", bevestigt Steeven Willems.

"We gingen te ver terug"

En toch kon Antwerp na de opening van de score het tij keren. "Als je leidt, wil je altijd georganiseerd blijven, vooruit duwen, maar nu was het de tegenstander die duwde. Misschien focusten we ons onbewust te veel op het resultaat behouden in plaats van de kloof te vergroten", betreurt Karim Belhocine .

En tegen Antwerpen werd dat afgestraft. "Het is jammer, want ik denk dat we verdedigend niets kunnen aanmerken, maar als je twee goals tegenkrijgt, kun je als verdediger niet tevreden zijn." De Carolos hebben het er nu even moeilijk mee maar troost kunnen ze vinden in het klassement waar ze toch op een mooie derde plaats staan.