Club Brugge komt met opvallend initiatief: eigen radioshow om het seizoen af te sluiten

Club Brugge wil het jaar op een opvallende manier afsluiten. Zo hebben ze namelijk een eigen radioshow op poten gezet die woensdag 30 december uitgezonden zal worden op Eleven Pro League 2 en het Facebook en Youtube-kanaal van Club Brugge.

In deze radioshow zal Sofie Lemaire enkele gasten ontvangen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij Club Brugge dit jaar. Zo komen onder meer Charles De Ketelaere, Simon Mignolet, Bart Verhaeghe en Philippe Clement langs.

Een unieke radioshow om het jaar af te sluiten. What else? Live te volgen op woensdagavond 30 december vanaf 19:30 via Eleven Pro League 2, het Facebook of Youtube-kanaal van Club! 📻✨#RadioFCB



👉 https://t.co/R06klvAo2Y pic.twitter.com/zyDBKtUmCM