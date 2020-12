Ex-ref over niet gefloten strafschop voor Beerschot: "Fiftyfifty fase. De bal kón op de stip"

Een vertimmerd Beerschot ging kansloos onderuit tegen Anderlecht, al hadden de Mannekes het lastig met de niet gefloten strafschop op Tissoudali. Ex-ref Tim Pots liet in HLN zijn licht schijnen op deze fase.

"Er was contact en dus kón die bal op de stip", aldus Pots. "Hoe dan ook was het geen clear error, waardoor de VAR onmogelijk Laforge naar de beelden kon laten kijken. Omgekeerd zou de VAR dat trouwens ook niet gedaan hebben, mocht Laforge de bal wél op de stip hebben gelegd. Het is dus een fiftyfifty fase."

Dat Tarik Tissoudali in die fase geblesseerd raakte, is hoogst ongelukkig. "Het contact op zich was te licht om Tissoudali's blessure te verklaren. Hij moet die hebben opgelopen tijdens het vallen", besluit Tim Pots.