KVO, Leko, Lang vs Chuk, Standard en akkers

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

KV Oostende

Veel teams zitten op hun tandvlees. Of meer dan dat zelfs. Opvallend dus de manier waarop KV Oostende ook in de laatste match van een slopend jaar fris voor de dag kwam.

Het zette een scheve situatie recht op bezoek bij OH Leuven, met heel veel drive en druk op de bal. Blessin heeft er wat neergezet en dat moet ook in 2021 opleveren.

Neen, Club Brugge speelde geen wereldpartij. Maar met dank aan Noa Lang mag het wel opnieuw drie punten bijschrijven op het puntenconto.

Zo gaat het als leider 2020 uit en dansend 2021 in. Als er met Bas Dost nog eens een extra spits bij komt lijkt nu al de vraag: wie stopt hen? Niemand lijkt het antwoord.

Slimme wissels Antwerp

Ivan Leko naar China? Het zit eraan te komen. Maar in zijn laatste(?) wedstrijd voor Antwerp had hij wel nog wat tactisch vernuft in huis.

Met enkele goede wissels (Juklerod, Miyoshi, Benavente) zorgde hij ervoor dat Antwerp de punten op de Bosuil kon houden tegen een nochtans sterk Charleroi.

FLOP

Exit Montanier

Nog een coach die we in 2021 niet meer op de Belgische velden zullen zien: Philippe Montanier. Hij werd na een nieuwe nederlaag van Standard tegen hekkensluiter STVV de laan uitgestuurd.

Of dat een goede beslissing is van de Rouches? Dat weten we niet en dat zal moeten blijken. Elk trainersontslag is voor ons er bijna eentje te veel, maar echt indruk maken deed de coach de voorbije maanden wel niet - ook niet in zijn analyses. Te weinig passie voor de Vurige Stede? Dat hadden ze wel vooraf kunnen weten bij het bestuur.

Roman toch!

Never a dull moment met Roman Yaremchuk. De man die dit seizoen coach Laszlo Bölöni quasi eigenhandig buitenzette, daarna aasde op een toptransfer en vervolgens onder Vanhaezebrouck vol lof was, is opnieuw in de spotlights gekomen.

Weliswaar niet op de beste manier. Na twintig minuten ging bij hem het licht uit, een fikse duw op een Kortrijkverdediger kwam hem op een domme rode kaart te staan. Gent domineerde ook met tien, maar kon niet scoren en verliest zo drie zure punten.

Groen gras

Het gaat ondertussen van kwaad naar erger met de grasmatten in de Jupiler Pro League. De akker van Zulte Waregem kenden we al enkele weken ondertussen ...

Maar ook in Kortrijk zag het veld er niet goed uit, terwijl ook Jan Breydel enorm aan het afzien is - een nieuwe grasmat wordt er in de verkorte winterstop niet gelegd. Ook het groene gras kreunt als nooit tevoren.