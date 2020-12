"Hopelijk kunnen we moeilijkste kalenderjaar ooit op mooie manier afsluiten" - en dan gaat het nog niet eens over coronaperikelen

Het jaar 2020 van Zulte Waregem zit er zo goed als op. Op bezoek bij KAS Eupen kan er nog een beetje extra zonneschijn aan toegevoegd worden.

Zulte Waregem heeft er opnieuw geen makkelijk eerste deel van het seizoen opzitten. Voeg er ook de negatieve reeks van voor de coronacrisis aan toe en je komt op een moeilijk jaar.

"We hadden het ook tegen Cercle Brugge opnieuw moeilijk en we moesten winnen na de nederlaag tegen STVV", aldus Francky Dury.

Doelstellingen

"Je kon niet echt constructief goed voetbal verwachten. Ik moet ook mijn doelman danken voor het feit dat we de nul houden met die strafschop, we kwamen goed weg in het slot."

En dus is Dury duidelijk: "Dit is een kalenderjaar dat ik nooit zal vergeten. Hopelijk kunnen we het mooi afsluiten, want dit is het moeilijkste kalenderjaar ooit geweest voor mij bij Zulte Waregem. De doelstelling was 4 op 6 tegen Cercle en Eupen, maar ik heb dit jaar al veel doelstellingen gemist ..."