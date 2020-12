'Antwerp laat piste van Schrijvers varen, maar absolute rivaal van Club Brugge is geïnteresseerd in aanvaller'

Siebe Schrijvers mag Club Brugge bij een goed bod verlaten. De polyvalente aanvaller staat al eventjes op de radar van Antwerp FC, maar het is KAA Gent die zich aan het klaarmaken is om actie te ondernemen.

Ivan Leko wou Siebe Schrijvers naar Antwerp FC halen. De Kroaat is echter op weg naar China en dus is de interesse van de Great Old in de aanvaller ook gaan liggen. In de Antwerpse bestuurskamer was er nooit consensus over de speler.

Het Nieuwsblad weet dat KAA Gent interesse heeft in Schrijvers. Hein Vanhaezebrouck gaf na zijn aanstelling in de Ghelamco Arena al aan dat hij enkele transferdossiers op tafel heeft gelegd.

Juiste prijs, maar ook voor rivaal?

Eentje daarvan is dus dat van Schrijvers. Club Brugge wil het jeugdproduct van KRC Genk laten vertrekken aan de juiste prijs. Maar of die juiste prijs ook voor een rivaal zal gelden is nog maar de vraag.