Eupen kraakte in het slot van de wedstrijd: "Bijzonder zwaar"

KAS Eupen leek op weg naar een bijzonder belangrijke zege in de strijd tegen de degradatie, maar het kreeg uiteindelijk nog ferm het deksel op de neus.

Eupen verloor uiteindelijk nog met 2-3 van Zulte Waregem na een unieke ommekeer dinsdagavond. "Ik ben kwaad. Dit is heel zuur", aldus coach Benat San José na de wedstrijd.

Delicate periode

"We speelden een hele goede eerste helft en stonden op een bepaald moment twee goals voor. Maar in het slot volgden vele fouten van onzentwege."

Zat ook de vermoeidheid in de benen na een corona-uitbreak en de match op Jan Breydel dit weekend? "Twee wedstrijden in drie dagen, met spelers die nog recupereren ... Dat is niet evident. De vermoeidheid zat in de ploeg, we zitten in een moeilijke en delicate periode."