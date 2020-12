Genk klaar om Anderlecht af te troeven op transfermarkt: "Zal niet ontkennen dat hij een optie is"

KRC Genk doet bovenin het klassement helemaal mee om de prijzen en dus zal er deze winter een en ander gebeuren op de transfermarkt.

KRC Genk haalde met Angelo Preciado al een eerste wintertransfer in huis - met hem is er een principe-akkoord.

Maar met Mark McKenzie hebben ze ook bijna een tweede aanwinst beet. De 21-jarige verdediger van Philadelphia Union zou een van de komende dagen tot een akkoord komen in de Luminus Arena.

Optie

Afgelopen zomer was ook RSC Anderlecht nadrukkelijk geïnteresseerd in McKenzie, nu lijkt het Genk te zijn die hem zal binnenhalen. "Een akkoord is er vandaag de dag niet", aldus Dimitri De Condé in Het Laatste Nieuws.

"Maar ik zal niet ontkennen dat hij een optie is. Je moet alleen oppassen met grote uitspraken", wil hij nog niet voor zijn beurt spreken.