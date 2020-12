Laatste dag kerstactie: shirt KRC Genk-middenvelder brengt voorlopig het meeste op, Club Brugge aan de leiding in ploegenklassement

Bryan Heynen voert het klassement aan, want zijn shirt brengt voorlopig 950 euro op. Ritchie De Laet van Antwerp volgt op de tweede plaats met 875 euro. Daarna komen Simon Mignolet (780 euro) en Noa Lang (775 euro). Raphael Holzhauser vervolledigt de top 5 met 750 euro.

De Pro League heeft ook een ploegenklassement opgemaakt en daarbij is te zien dat er het meeste wordt geboden op shirts van Club Brugge. Zo zou er al 14.336 euro geboden zijn op deze truitjes. Antwerp staat op twee met 11.472 euro en KV Mechelen staat nog mee op het podium met 10.595 euro. Anderlecht (10.552 euro) en KRC Genk (9.206 euro) zijn ook in de top 5 terug te vinden.

We gaan de laatste uren van de Kerstactie in!



Nog tot 21u vanavond kan er geboden worden op de shirts van de spelers uit de Jupiler Pro League en de unieke specials, via https://t.co/PfstP5EjCO. #YPL pic.twitter.com/J2pxHvh6Qq