Standard heeft cash nodig, maar liefst negen spelers mogen bij goed bod vertrekken

Na het ontslag van coach Philippe Montanier, zijn er nog enkele namen waar Standard niet meer op lijkt te rekenen. Volgens Sport/Voetbalmagazine zouden er maar liefst negen (!) spelers mogen vertrekken.

Standard zat al krap bij kas en daar heeft de coronacrisis weinig goeds aan gedaan. De Rouches zijn dan ook dringen op zoek naar extra geld en laten daarom enkele spelers vertrekken. Ze zullen de spelers natuurlijk niet zomaar laten vertrekken, maar bij goed bod hebben ze al laten weten volgende spelers te laten gaan: Konstantinos Laifis, Selim Amallah, Gojko Cimirot en Samuel Bastien. De kans is momenteel klein dat al die spelers een nieuwe club zullen vinden. Maar dat hoeft ook niet persé want er is namelijk ook weinig geld om hen mee te vervangen. Slecht voorteken dus voor kersverse nieuwe coach Mbaye Leye die er woensdagochtend getekend heeft. Het zal geen makkelijke klus worden om dit Standard terug op de rails te krijgen.





Sport/Voetbalmagazine meldt dat er ook enkele duurdere spelers mogen vertrekken, 'veel te weinig rendement' klinkt het. Mehdi Carcela, Duje Cop, Aleksandar Boljevic, Felipe Avenatti en Obbi Oulare mogen allemaal bij een deftig bod verkassen. KV Mechelen zou al gepolst hebben naar Avenatti. Het zou om een huurdeal gaan, waar de Kakkers de loonkosten van Avenatti zouden overnemen.