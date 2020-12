"Barca speelt veel trager dan Real Madrid. Tegen Real konden we de bal amper zien, zo snel spelen ze"

Opvallende vergelijking van trainer José Luis Mendilibar. Hij speelde de afgelopen twee weken tegen zowel Real Madrid in eigen huis (1-3) als tegen FC Barcelona (1-1) vergelijkt de twee ploegen.

Eibar verloor negen dagen eerder tegen Real Madrid in eigen huis met 1-3. Maar tegen FC Barcelona lukt het hen om gelijk te spelen en zo een punt mee naar huis te nemen. Regerend landskampioen Real heeft een diepe indruk nagelaten op coach Mendilibar:

"Als zij het tempo opvoeren, zijn ze zoveel sneller dan Barcelona", aldus de 59-jarige trainer in een interview met Cadena SER. "In het eerste half uur speelden ze de bal zó snel rond dat we hem niet eens konden zien! We stonden al snel 0-2 achter, maar het had eigenlijk zelfs nog veel erger kunnen zijn."

De Spaanse middenmotor kon wel twee punten van Barcelona afhouden. De Catalanen mogen de titelrace iegenlijk al bijna vergeten – dat gaf ook trainer Ronald Koeman al toe – waardoor het tussen Atlético Madrid en Real Madrid lijkt te gaan. De stadgenoten hebben allebei evenveel punten: Los Rojiblancos hebben nog twee inhaalwedstrijden, maar Mendilibar schrijft Real Madrid nog niet af. "Atlético zit al aan zijn limiet. Ze spelen nu op hun best, het is de vraag als ze dat zullen volhouden. Real Madrid is nog niet top, maar staat er wel kort achter. Zij zijn in stijgende lijn bezig, en wat ik hier gezien heb... Het ging even minder goed in de Champions League en de competitie. Maar wat ze moesten winnen: de wedstrijden tegen Sevilla, Borussia Mönchengladbach en Atlético, wonnen ze ook."