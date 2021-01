Exclusief: Hamdi Harbaoui op weg naar België: "Heb al twee concrete aanbiedingen"

De kans dat Hamdi Harbaoui deze winter terugkomt naar de Belgische competitie? Die bestaat wel degelijk. Hij heeft het zelf toegegeven.

De interesse in Harbaoui is groot. Zulte Waregem, KV Mechelen én Waasland-Beveren kunnen er allemaal nog wel wat aanvallende kracht bij hebben.

"Ik heb mijn contract bij Al Arabi in onderling overleg stopgezet", aldus Harbaoui - die in zes matchen goed was voor vier doelpunten en twee assists bij zijn club.

"Ik ben nu een vrije speler sinds december. Ik heb al twee concrete aanbiedingen uit België op zak, net als een aanbod uit Qatar."

"Een derde Belgisch aanbod zal snel volgen. Ik ga niet verstoppen dat een terugkeer naar België een optie is, het doet me plezier dat ik op mijn leeftijd nog druk gesolliciteerd wordt. Ik ga snel beslissen, want ik wil zo snel mogelijk op een voetbalveld staan opnieuw. Ik wil voetballen", aldus de Tunesische international, die in het verleden al meermaals aanduidde in België enkel nog voor Zulte Waregem te willen spelen.