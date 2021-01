🎥 Sinan Bolat sloot jaar goed af en wordt beloond met save van de week

Net zoals voor AA Gent, ging het voor doelman Sinan Bolat voorlopig niet van een leien dakje tijdens het seizoen 2020-2021. Maar de laatste weken gaat het bij beide in een stijgende lijn.

En voor die stijgende lijn is Bolat nu beloond met de 'Save of the Week' van de Jupiler Por League. AA Gent ging dan wel onderuit tegen Kortrijk, Bolat kon zijn ploeg ervan behoeden om na drie minuten al op achterstand te komen met een ultieme dubbele redding.

Eerst pareerde hij een poging van Gueye met de voet waarna hij de bal richting zijn eigen verdediger Nurio devieert. Maar Bolat kon ook Nurio van een ongelukkig eigen doelpunt houden.