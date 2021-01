Verrassing van formaat: 'Gewezen kampioenenmaker Club Brugge gaat voor goals zorgen bij grote concurrent in JPL'

Krijgen we de terugkeer van een gewezen sterkhouder van Club Brugge op de Belgische voetbalvelden? Het zou zomaar kunnen, want de interesse is er alvast. En er is nu een gegadigde.

Abdoulaye Diaby speelde bij Moeskroen en Club Brugge, alvorens naar Sporting Clube de Portugal te trekken. Een uitleenbeurt richting Turkije volgde, afgelopen zomer trok hij dan naar het Spaanse Getafe. Daar komt hij niet echt tot spelen toe. Genk? En dus lijkt er een terugkeer naar België te zitten aankomen. Club Brugge zou hem in de gaten houden, maar Portugese bronnen zien hem naar KRC Genk trekken. Afgelopen zomer waren met Anderlecht én Antwerp nog twee andere Belgische topclubs geïnteresseerd in de 29-jarige aanvaller. Benieuwd wie het uiteindelijk zal halen.