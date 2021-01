Het gaat héél hard voor Club Brugge: 'Kampioenenmaker KRC Genk op weg naar Jan Breydel!'

Het is Club Brugge duidelijk menens op de transfermarkt deze winter. Een nieuwe toptransfer is op komst, zoveel is duidelijk.

Na Noa Lang en Bas Dost staat er opnieuw een grote naam dichtbij Club Brugge. Met name Ruslan Malinovskyi zou naar Jan Breydel komen. Dat is toch alvast wat Sky Italia laat weten. De man die belangrijk was voor KRC Genk, is voorlopig geen vaste basisspeler bij Atalanta Bergamo. Dit seizoen totaliseerde hij al 575 speelminuten in 11 wedstrijden. Hij zou nu kunnen worden uitgeleend, mét aankoopoptie aan Club Brugge.