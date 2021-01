Meer belofteteams in 1B? Vanhaezebrouck heeft zijn eigen visie na teleurstellende prestaties van Club Nxt

Bij de Pro League wil men volgend seizoen graag meer belofteploegen toevoegen aan 1B. De prestaties van Club Nxt geven wel aan dat er nog een niveauverschil gaapt tussen beloftevoetbal en profvoetbal.

Ook Hein Vanhaezebrouck is daar niet blind voor. Hij is een voorstander van belofteteams in een competitie te laten spelen met een hoger niveau, maar meteen in Eerste Klasse B is volgens de coach van KAA Gent misschien net iets te hoog gegrepen.

"Het zou goed zijn als de beloften in een competitie zouden spelen tegen A-elftallen", verklaart hij aan in WigWam. "Maar aan de resultaten van de U21 van Club Brugge in Eerste Klasse B, die staan laatste, zie je wel dat het niveau niet té hoog mag zijn. Als we de U21 in de eerste amateurklasse zouden kunnen laten spelen, dan zou dat beter zijn."