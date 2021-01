Wie wordt de nieuwe coach van Antwerp? Directeur Standard komt met ferme onthulling, onderhandelingen lopen nog

Na het vertrek van Ivan Leko bij Antwerp richting China is The Great Old op zoek naar een nieuwe coach. Nu lijkt die gevonden te zijn en het zou wel degelijk een verrassende naam worden, want het leek erop dat hij niet zou komen.

Marc Wilmots, René Weiler, Frankie Vercauteren, Mark van Bommel, Ricardo Sa Pinto, Michel Preud’homme, Bernd Storck en zelfs Patrick Vieira werden de voorbije dagen genoemd. Vercauteren leek het eerst niet te gaan worden, omdat hij om familiale redenen in samenspraak met zijn familie in Rusland zou besloten hebben niet naar België te komen. Vercauteren Om die reden zou hij ook Standard hebben geweigerd, al klinkt het daar nu helemaal anders. "We hebben niet doorgezet voor hem", aldus sterke man Alexandre Grosjean. "Hij was al aan het onderhandelen met Antwerp en we wilden niet in het opbod terechtkomen." De onderhandelingen tussen Vercauteren en Antwerp zouden wel degelijk nog lopen, weet La Dernière Heure.