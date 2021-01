Deze tien van Standard, Waasland-Beveren, Gent en Anderlecht moeten in quarantaine - Antwerp wacht nog af

De clubs vaardigden een verbod op reizen naar het buitenland in voor hun spelers, om corona geen vrij spel te geven. Maar niet iedereen luisterde. En toch valt het blijkbaar mee qua quarantaines ...

Het Nieuwsblad becijferde het en kwam tot de constatatie dat er tot op heden amper tien spelers in quarantaine zitten. Het geval Laifis in Cyprus is bekend, verder zijn er vooral vijf gevallen bij Waasland-Beveren, twee bij Gent en twee bij Anderlecht.

Al hoeft dat allemaal niet zo'n probleem te zijn. Waasland-Beveren speelt pas maandag, tegen dan zouden de spelers allemaal terug uit quarantaine kunnen zijn.

Tien gevallen

Bij Anderlecht was het ingecalculeerd dat Murillo en Arnstad in quarantaine moesten: zij kregen toestemming van de club. En Gent mist Marreh en De Bruyn, spelers die toch niet zouden spelen. Dorsch, Yaremchuk en Plastun trokken nochtans ook naar het buitenland, maar dat zou geen probleem zijn zo blijkt. Bij Antwerp is het nog wachten op onder meer Benavente.

Overigens: de spelers van de Pro League mogen zelf in quarantaine gewoon buiten komen en trainen, dat werd al eerder beslist door de bevoegde instanties.