OFFICIEEL: Anderlecht heeft oplossing gevonden voor overbodige aanvaller

Gisteren was het al bijna in kannen en kruiken maar kwam Malmö FF nog op de proppen, maar dinsdagavond is het officieel. Isaac Kiese Thelin trekt van Anderlecht naar het Tukse Kasimpasa. Al is het wel op huurbasis.

Thelin werd voor bijna 3 miljoen euro bij Bordeaux weggeplukt in 2017 maar kon bij Anderlecht nooit echt doorbreken. Hij werd onder meer uitgeleend aan Waasland-Beveren, Bayer Leverkusen en Malmö. Het was dan ook geen verrassing dat Malmö geïnteresseerd was om hun landgenoot over te nemen. Vorig seizoen scoorde Thelin 14 doelpunten in 25 wedstrijden. Maar hij zal toch naar Turkije trekken. De club laat wel weten dat Thelin is verhuurd aan Kasimpasa zonder aankoopoptie. Verrassend aangezien het rijk van de aanvaller toch wel uit lijkt te zijn onder Kompany. Kasimpasa staat op de 14e plaats in de Turkse Süper Lig, 4 punten boven degradatie.