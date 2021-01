Wouter Vrancken en andere leden van coaching staff keren terug bij KV Mechelen

Het jaar 2020 eindigde op een vreemde manier voor KV Mechelen. Wouter Vrancken en een aantal van zijn medewerkers hadden positief getest op het coronavirus en moesten daardoor de laatste drie wedstrijden van het jaar missen. Sven Swinnen was de interim-trainer, terwijl Igor De Camargo zelfs tijdelijk de assistent-trainer werd.

Alles is nu echter weer in orde en Wouter Vrancken kan daardoor opnieuw op de bank plaatsnemen voor de eerste wedstrijden van 2021. Onder meer Antwerp, Charleroi en Standard staan op het programma voor Malinwa.

Onze coaching staf is officieel back in business.



Dikke merci aan onze interim-staf om in te vallen 💛❤️#nomatterwhat pic.twitter.com/gaa0H9UePG