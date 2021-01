OHL laat doelman, die zijn plaats aan Romo verloor, vertrekken

Doelman Daniel Iversen verlaat OH Leuven en keert terug naar Leicester City FC. Bij de Foxes heeft de Deense international nog een contract tot juni 2025.

Op de tweede speeldag nam Iversen voor het eerst plaats tussen de palen in de Jupiler Pro League. De 23-jarige doelman hielp OH Leuven toen aan een punt tegen KRC Genk. Ook in de volgende vier wedstrijden in 1A verdedigde de Deen het doel van OHL.

Op het veld van KV Oostende blesseerde Iversen zich in een luchtduel. Na de rust draafde Romo op in de Diaz Arena. De Venezolaan groeide week na week en toen Iversen opnieuw fit was, raakte hij niet meer van de bank.

OHL dankt Daniel voor zijn inzet de voorbije maanden en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.