Liverpool bekert verder tegen een jong Aston Villa

Liverpool moest voor de 3de ronde van de FA Cup op bezoek bij Aston Villa. De volledige kern van Aston Villa moest in quarantaine na een corona uitbraak. Aston Villa trad dus aan met een zeer jonge kern en Liverpool op volle sterkte.

1ste helft

Liverpool moest voor de 3de ronde van de FA Cup op bezoek bij Aston Villa. De volledige kern van Aston Villa moest in quarantaine na een corona uitbraak. Aston Villa trad dus aan met een zeer jonge kern en Liverpool op volle sterkte.

Na 3 minuten opende Sadio Mané al de score voor Liverpool en waren de jonkies van Aston Villa al op achtervolgen aangewezen.

In de 41ste minuut kwam Aston Villa op gelijke hoogte. Dit via een doelpunt van Louie Barry, de 17 jarige Engels jeugdinternational.

Terwijl vele analisten dachten dat het een 'walk-over' ging worden hield Aston Villa goed stand de 1ste helft. Al waren de beste kansen (14 doelpogingen) en het balbezit (84%) wel voor Liverpool.

2de helft

Liverpool ging in de 2de helft op zoek naar de winnende doelpunten tegen een jong Aston Villa. In de 60ste minuut schoot Wijnaldum Liverpool op voorsprong. Toen was de veer bij Aston Villa gebroken. Binnen de 5 minuten stond het 1-4 na doelpunten van Mané en Salah voor Liverpool.

In de 74ste minuut mocht landgenoot Divock Origi het veld betreden. Hij nam de plaats in van tweevoudig doelpuntenmaker Sadio Mané.

Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren en zo bekert Liverpool verder in de FA Cup.