Winger heeft door blessure waarschijnlijk laatste match voor Club Brugge gespeeld

Hebben we Emmanuel Dennis op 5 december voor het laatst in actie gezien voor Club Brugge? De Nigeriaanse winger is geblesseerd en wacht op een aanbieding.

Dennis mag en wil weg bij blauw-zwart, maar zijn blessure maakt de situatie nog wat ingewikkelder. “Hij heeft last van zijn teen. Die is ontstoken, en dat is zichtbaar”, aldus Clement op zijn persconferentie. “Dat is jammer, want we hebben erg intensief getraind tijdens onze mini-stage in het Basecamp."

"Hij heeft die trainingen gemist, waardoor Dennis een achterstand heeft op de rest van mijn jongens. We zullen zien wat er gebeurt met Dennis. Er moet eerst nog een bod binnenkomen waar de club tevreden mee is. En een ploeg waar Dennis heen wil. Als dat niet gebeurt, werken we gewoon verder met hem.”