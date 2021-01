Geen uitweg voor Brugse goalgetter: "Hij mag onder geen beding weg"

Cercle Brugge speelt morgennamiddag een belangrijk duel tegen Eupen. Topschutter Iké Ugbo moet voor de verlossing zorgen. Een transfer zien ze bij Cercle liever niet gebeuren.

Concrete interesse is er niet geweten, maar bij groenzwart willen ze hun goalgetter niet zien vertrekken. Al weet je in het voetbal natuurlijk nooit wat er allemaal mogelijk is. "Iké Ugbo heeft een contract bij ons en mag onder geen beding weg", zegt technisch directeur Carlos Aviña aan Het Laatste Nieuws.

Iké Ugbo trekt er zich eerlijk gezegd niet veel van aan. "Mijn makelaar houdt zich daar mee bezig. Mijn focus ligt helemaal op Cercle. Ik ga er van uit dat ik hier het seizoen afmaak."

Trainer Paul Clement, die de voorzet gaf om Ugbo van Chelsea te huren, hoopt dat Ugbo blijft. "Nergens anders zal hij zich zo kunnen ontwikkelen als hier. Iké heeft al enorme stappen gezet, want hij verzamelde nooit eerder zoveel minuten als dit seizoen. En hij gaat er in die negentig minuten week na week voluit voor."