Leko over 'vlot' vertrek bij Antwerp: "Had ik gebleven moesten ze iets meer moeite gedaan hebben? Misschien wel"

Ivan Leko staat op het punt om zijn valiezen richting China te verschepen. Dat hij ineens er de brui aan gaf bij Antwerp verraste veel waarnemers maar matig. De relatie met The Great Old leek de laatste maanden immers al gespannen.

Op de vraag of hij genoeg appreciatie kreeg, reageert hij dan ook lauw. "Ik weet het niet. Ik laat het aan andere mensen over om te beslissen of het goed genoeg was. Maar als je ziet waar we op 15 mei stonden en waar we nu staan... De nieuwe coach zal het veel makkelijker hebben dan ik", zegt hiji in HLN.

Toen hij de interesse van Shanghai aankondigde bij het bestuur werd er echter bijzonder weinig moeite gedaan om hem te houden. Was hij anders gebleven? "Dat zou kunnen. Misschien wel, misschien niet. Maar ik had heus niet elke dag een schouderklopje nodig. Waardering was er genoeg binnen de staf, binnen de kleedkamer."

Maar Antwerp probeerde hem niet tegen te houden. "Misschien verwachtte ik dat ergens wel. Misschien ook niet. Ik ben altijd eerlijk en correct geweest, met iedereen. Het makkelijkste was om hier te blijven, maar ik wil groeien, beter worden. Ik geloof en hoop dat Shanghai me daarbij zal helpen."