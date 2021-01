Wedstrijd tussen Aston Villa en Liverpool gaat door in de FA Cup ondanks corona-uitbraak

Bij Aston Villa is er namelijk een corona-uitbraak. De voorbije dagen werd er dan ook gezegd dat de wedstrijd wel eens uitgesteld kon worden, maar Aston Villa heeft nu laten weten dat de wedstrijd van vanavond gewoon gespeeld zal worden.

Zo krijgt Liverpool de kans om revanche te namen na de zware nederlaag van enkele maanden geleden in de Premier League. Toen haalde Aston Villa het met zware 7-2 cijfers na onder meer een hattrick van Ollie Watkins.

Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7