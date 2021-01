Duchâtelet zag Venanzi grote fouten maken: "Een makelaar binnengehaald en te veel mensen te veel betaald"

Roland Duchâtelet werd bij Standard weggehoond door de fans. Hij verkocht de club aan Bruno Venanzi, maar sindsdien hebben de Rouches een enorme schuldenberg opgebouwd. De 74-jarige ondernemer spreekt er zich nu over uit.

De situatie verrast Duchâtelet wel. "Ik dacht dat ze de zaken beter onder controle hadden. Ik had het niet zien aankomen toen ze in mei hun licentie in eerste instantie niet kregen. De jaren dat ik bij Standard was, heb ik nooit verlies gemaakt", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dat was ook deel van de kritiek op hem. De fans verweten hem dat hij niet wou investeren. “Dat komt door het grote misverstand bij supporters van veel clubs. Zij denken dat de eigenaar gewoon de grote sponsor moet zijn. Hij moet bereid zijn al zijn hebben en houden te schenken aan de sportieve ambities van de club. Ik had van in het begin duidelijk moeten zeggen dat ik kwam om geen verlies te maken bij het leiden van de club."

Venanzi vaarde een andere koers. “Venanzi had bij de overname een goede staf van mensen. Hij heeft allerlei mensen in het kader opzijgezet en mensen het vertrouwen gegeven die dat hebben misbruikt. Een makelaar kreeg toegang tot zijn jeugdwerking (Christophe Henrotay, nvdr.). Die makelaar haalde dan Daniel Van Buyten binnen met een fenomenaal loon. Dat is de tweede fout. Hij heeft te veel mensen te veel betaald. Als je naar de loonmassa kijkt onder mijn bewind en die van nu, dan zie je dat die 10 miljoen euro per jaar hoger is.”