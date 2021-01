Een bewogen week op Antwerp voor de fans

Elke week komt de podcast 'De Vierkante Paal' met een na- en voorbeschouwing van de wedstrijden van Antwerp. Deze week was er heel wat te bespreken.

Het plotse vertrek van Ivan Leko en de komst van Anderlecht icoon Franky Vercauteren was al voer om over na te praten. Welke opstelling gaat hij hanteren? Is zijn manier van coachen tussen dit van Laszlo Bölöni en Ivan Leko? Met vier achteraan of toch de driemansdefensie behouden? Er waren veel vragen om te beantwoorden.

Daar kwamen dan nog eens de fratsen bij van Didier Lamkel Zé. Opdagen met een Anderlecht shirt, niet binnenmogen en dan op sociale media verkondigen dat hij de volgende dag met een Beerschot tenue naar de club komt... Wat denken ze hierover bij 'De Vierkante Paal'?

Natuurlijk was er ook nog tijd over om vooruit te blikken naar de wedstrijd tegen KV Mechelen van dit weekend.

