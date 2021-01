Wouter Vrancken schept duidelijkheid over Joachim Van Damme: "Hij speelt niet"

KV Mechelen speelt zondagmiddag in eigen huis tegen Royal Antwerp FC. Joachim Van Damme zal er niet bij zijn voor KVM.

Trainer Wouter Vrancken mist enkele pionnen voor het duel tegen The Great Old. Steven Defour (kuit) en Jordi Vanlerberghe (adductoren) zijn er al zeker niet bij dit weekend.

Ook Joachim Van Damme is twijfelachtig, door een blessure aan de hamstrings. Wouter Vrancken heeft de knoop ondertussen al doorgehakt over al dan niet spelen.

“Voor de winterstop moesten we hem telkens oplappen om klaar te geraken voor de wedstrijden, want we konden hem niet missen. Nu moet ‘Jo’ echt volledig hersteld zijn voor hij kan spelen”, zegt Vrancken aan Het Laatste Nieuws.

Ook Rob Schoofs (bovenbeen) en Sheldon Bateau (hamstrings) zijn onzeker. Aster Vranckx trainde vandaag niet mee.