Vlap mee met beloften betekent nieuwe klap voor Nederlander, die al twijfelde over zijn toekomst bij de club

Het feit dat Michel Vlap vandaag met de B-ploeg moet spelen, is weinig bemoedigend nieuws voor de Nederlander. Die zat al met een mogelijk vertrek in zijn hoofd en dat zal er dus niet minder op geworden zijn.

"Werklust, nederigheid en intensiteit", dat waren de drie principes die Vincent Kompany aanhaalde om kans te maken om te spelen. Blijkbaar scoort Vlap niet al te hoog op één of meerdere van die zaken, want Kompany gaf tegen Beerschot al de voorkeur aan Ait El Hadj en zelfs Mario Stroeykens in zijn wedstrijdkern.

Vandaag moet Vlap tegen Lierse Kempenzonen spelen. Heeft hij een lichte blessure gehad? Kompany ontkende gisteren dat er iemand van zijn kern meer had dan een lichte verkoudheid of wat pijntjes... Niet genoeg dus om geen wedstrijdselectie te verdienen. Wat niet wil zeggen dat hij er niet bij zal zijn, maar een basisplaats lijkt ons sterk als hij vandaag al moet spelen.

Vlap heeft tijdens de korte winterbreak al over zijn toekomst bij Anderlecht gesproken met zijn entourage. Hij wil spelen. Als dat in de drukke januarimaand niet (genoeg) lukt, wil hij weg. Deze winter nog, want hij heeft geen zin om nog een half jaar op de tribune of op de bank te zitten.

Probleem is dat hij Anderlecht zeven miljoen euro kostte en momenteel kan paars-wit zelfs niet de helft van dat bedrag recupereren. Voor een club die wel wat financiële problemen heeft, geen gelukkige situatie.