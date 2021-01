Refaelov hoopt op eerste Gouden Schoen, maar... "Faris en Ritchie verdienen hem ook"

Lior Refaelov is voor het eerst in zijn Belgische carrière topfavoriet om de Gouden Schoen te winnen. De spelmaker van Antwerp heeft er één van zijn beste jaargangen opzitten en beseft dat zelf ook.

Refaelov hoopt zelf ook op de individuele bekroning. “Dat hoop ik ook, ja, want niemand zal onthouden wie tweede is geworden”, zegt hij in GvA. “Top drie zou uiteraard al knap zijn, maar ik denk wel dat ik goeie adelbrieven heb. Ik scoorde voor de derde keer op rij in de bekerfinale. Ik was drie keer matchwinnaar in Europa. Daar ben ik erg trots op. En ook in de competitie kan ik met Antwerp terugblikken op een prima parcours. Ondanks dat enorm drukke programma en mijn leeftijd ben ik beter dan verwacht overeind gebleven.”

Zijn grote concurrent komt waarschijnlijk van de grote concurrent. "The guy from Beerschot (Holzhauser) heeft het goed gedaan, ja. Zijn statistieken zijn heel straf, zeker in een ploeg die nog maar net weer op het hoogste niveau speelt. Rafa versus Rapha, Antwerp versus Beerschot: voor jullie zal het wel leuk zijn. Maar vergeet ook Onuachu en Bongonda bijvoorbeeld niet. Het wordt een nipte strijd. In mijn ogen verdienen Faris ( Haroun, red.) en Ritchie ( De Laet, red.) de trofee trouwens ook.”