Noa Lang legt uit welke verdediger al het meeste indruk op hem heeft gemaakt in de Jupiler Pro League: "Hij is een beest"

Noa Lang is uitstekend begonnen aan zijn avontuur in de Jupiler Pro League, maar na enkele maanden heeft hij ook al de ruwheid van het Belgische voetbal kunnen ontdekken. Volgens de Nederlander is dat een duidelijk verschil met de Eredivisie.

Volgens Noa Lang is het verschil met de Eredivisie duidelijk zichtbaar. "In de Belgische competitie is het ruwer. De spelers zijn niet een beetje harder, ze zijn veel harder", vertelde Noa Lang in een interview bij Het Nieuwsblad.

Er is een verdediger die bij Lang is opgevallen. "De sterkste speler? Abdoulaye Seck van Antwerp. Hij is een beest," zegt hij. "Hij is drie keer zo groot als ik, maar dat zie je bij veel Belgische ploegen. Er zijn grote, sterke mannen in elke defensie. Dat is veel minder het geval in Nederland", aldus Lang.