Ex-speler van Cercle Brugge op weg naar de ploeg van Jan Vertonghen

Benfica is op zoek naar een nieuwe, defensieve middenvelder en met deze zoektoch zijn ze uitgekomen bij William Carvalho. Hij speelt op dit moment voor het Spaanse Real Betis, maar hij zou dus een ploegmaat van Jan Vertonghen kunnen worden.

De kans bestaat dat William Carvalho zal terugkeren naar de Portugese competitie. Volgens AS zouden Real Betis, zijn huidige werkgever, en Benfica aan het praten zijn over een huurovereenkomst voor het tweede deel van dit seizoen.

William Carvalho heeft een verleden in de Belgische competitie, want zo was hij enkele jaren geleden nog aan de slag bij Cercle Brugge. Hij speelde 52 wedstrijden voor de Belgische club in alle competities samen.