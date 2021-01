Dit zijn de duurste spelers van het moment: Geen Messi en geen Ronaldo in de top 10

In de lijst met jonge spelers met de grootste toekomst vinden we helaas geen Belgen terug.

Volgens CIES Voetbal Observatorium is dit de top tien van duurste spelers in het voetbal. De marktwaarde van de spelers worden beïnvloed door leeftijd, potentieel en huidige prestaties. In deze top tien is er ondermeer geen plaats voor Messi en Ronaldo.

10) Kai Havertz (Chelsea) - 136 miljoen euro

9) Raheem Sterling (Man City) - 136 miljoen euro

8) Alphonso Davies (Bayern München) - 139 miljoen euro

7) Joao Felix (Atlético Madrid) - 141 miljoen euro

6) Jaden Sancho (Borussia Dortmund) - 148 miljoen euro

5) Kylian Mbappe (PSG) - 149 miljoen euro

4) Bruno Fernandes (Man U) - 151 miljoen euro

3) Trent lexander-Arnold (Liverpool) - 151 miljoen euro

2) Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 152 miljoen euro

1) Marcus Rashford (Man U) - 165 miljoen euro

Volgens CIES zou de marktwaarde van Lionel Messi zo'n 54 miljoen euro bedragen. Cristiano Ronaldo staat op 47 miljoen euro.