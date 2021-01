Capon heeft lang gewacht op speelminuten: "Natuurlijk is het niet leuk om zo weinig te spelen, maar ik blijf professioneel."

Brecht Capon, die dit seizoen aan minder speelminuten komt dan hij zelf zou willen, mocht vandaag de geschorste Jelle Bataille vervangen in de basis . En de coach was blij met wat hij te zien kreeg. "Brecht creëerde kansen en kon tweemaal bijna scoren. Hij toonde mooie dingen.", aldus de coach.

Capon zelf verscheen in zijn nopjes op de persbabbel. “We hebben het jaar goed afgesloten en voor ons was het een doelstelling om ook het jaar goed te beginnen. Er resten ons nu ook twee thuiswedstrijden die ook zeer belangrijk zullen zijn voor onze ploeg. Tussen plaats zes en twaalf zitten niet zoveel punten. Het is een rare competitie dit jaar, maar we hebben een goede stap gezet richting het behoud.”

De spelers zelf hadden niet zoveel last van de koude temperaturen, maar de staat waarin het veld zich bevond werd er wel door aangetast. “Het veld was zeer hard en glad. Dan moet je je als speler fysiek net iets meer inspannen. In de tweede helft kregen sommige spelers daardoor ook last van krampen.”, aldus Capon.

Weinig speelminuten:

Brecht Capon had voor deze wedstrijd nog maar 96 minuten mogen spelen voor KV Oostende dit seizoen. 90 minuten tegen Antwerp en hij mocht 6 minuten invallen tegen Club Brugge. Nu mogen daar 90 minuten bijgeteld worden na de partij tegen Charleroi.

"Het is natuurlijk niet leuk om zo weinig te spelen. Maar ik blijf professioneel. Ik grijp mijn kansen wanneer ze komen. En de trainer weet wat hij aan me heeft. Daarom doet deze overwinning ook zoveel deugd. Er komt een moment in elke speler zijn carrière waarin hij minder zal spelen. Ik probeer nu gewoon van extra waarde te zijn op andere manieren.”, sluit de Oostendenaar af.