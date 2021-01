Knap gebaar van Tottenham aan bezoekende derdeklasser

Voor de spelers van Marine FC moet het unieke beleving zijn geweest. Slechts 3 spelers in het basiselftal waren profs. Alle andere doen nog een andere job naast het voetballen. Normaal gezien had het stadion afgeladen vol gezeten en had Marine FC hun beste recette ooit ontvangen.

Spijtig genoeg vanwege de COVID-19 maatregelen waren er geen fans toegelaten en door de Engelse FA was tevens het ruilen van shirts na de match verboden. Tottenham heeft dit opgelost door een volledige wedstrijduitfit te voorzien voor alle spelers van Marine FC. Zo blijven de spelers een aandeken hebben aan deze memorabele wedstrijd.

