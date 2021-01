Kompany laat zich uit over situatie Vlap: "Iedereen kan me overtuigen..."

Geen Michel Vlap in de wedstrijdselectie van Anderlecht, die bol stond van de jonkies. Het moet voor de Nederlander een hele klap geweest zijn. De 18-jarige Anouar Ait el Hadj kreeg de plaats van Percy Tau. Achteraf gaf Kompany wat meer duiding.

We zijn zo goed als zeker dat Vlap na dit weekend zijn opties aan het verkennen is. Zaterdag speelde hij op het veld van Lierse Kempenzonen, terwijl hij na het vertrek van Percy Tau wel op zijn kans gehoopt had. Maar is hij er iets te makkelijk van uitgegaan dat hij die plaats wel zou krijgen?

Dat is één van de redenen waar Kompany hem niet selecteerde. El Hadj, Stroeykens en Colassin lieten meer inzet zien op training. "Je moet de historiek van het seizoen bekijken. Ik sluit voor niemand de deur en ik ben door iedereen te overtuigen. En dan herhaal ik nog eens de drie parameters om dat te doen: werklust, nederigheid en intensiteit. Er is weinig verschil tussen mijn spelers op technisch vlak dus..."

Waarmee hij bedoelt dat de jonkies beter scoren in de drie parameters die hij opgaf. Vlap liet al meerdere malen zijn ongenoegen blijken, maar deed niet genoeg om Kompany te overtuigen dat hij de beste keuze is. "Vandaag speelt El Hadj een heel solide match, morgen kan dat Colassin of Vlap zijn. Er zijn geen keuzes aan de persoon gebonden."