Chelsea stoot door in de FA Cup

Chelsea kreeg deze middag bezoek van Morecambe FC, de 7de in de League Two voor de 3de ronde van de FA Cup.

1ste helft

Chelsea opende de score in de 18de minuut via Mason Mount en Morecambe FC was direct op achtervolgen aangewezen. In de 44ste minuut zette Timo Werner de 2-0 op het bord.

Dit was ineens ook de ruststand in een partij gedomineerd door Chelsea waarin ze 87% balbezit hadden.

2de helft

In de 49ste minuut stond de 3-0 op het bord dankzij een doelpunt van Callum Hudson-Odoi. In de 85ste minuut zorgde Kai Havertz voor de 4-0 dankzij een assist van Cesar Azpilicueta.

Chelsea domineerde ook de volledige tweede helft en won vlot zonder echt op het gaspedaal te moeten duwen.

Zo stoot Chelsea door naar de volgende ronde van de FA Cup.