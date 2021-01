Het probleem van Anderlecht: naast Nmecha scoort de rest van de momenteel beschikbare jongens 8 keer in 20 matchen

Anderlecht heeft een groot probleem qua efficiëntie. Als Lukas Nmecha eens niet scoort, is het ver zoeken naar iemand die dat wel kan. Paars-wit heeft dringend een tweede en derde doelpuntenmaker nodig, maar heeft die niet in huis.

Er hebben dit seizoen tien spelers gescoord voor Anderlecht en daarvan zijn er al twee - Tau (4) en Doku (2) - vertrokken. Daarnaast liggen er twee - Trebel (2) en Verschaeren (2) - in de lappenmand en is er eentje - Mykhaylichenko (1) - die de kern niet meer haalt. Dat zijn 11 van de 29 gemaakte doelpunten. Trek er daar de 10 van Nmecha nog eens af en de rest van de ploeg heeft dus op 20 matchen gezamelijk acht keer gescoord.

Wingers met amper stats

Dat is een probleem. Francis Amuzu heeft in 16 matchen één assist en Paul Mukairu in 10 matchen 2 goals. Dat zijn dus de mannen die Nmecha moeten ondersteunen. Dimata, die in principe de andere scorende spits moet zijn, komt niet meer in het stuk voor en scoorde begin dit seizoen twee keer. Lokonga en Murillo zijn de enige twee die ook nog aan twee stuks komen.

Het eenzijdige gevaar van Nmecha - die echt wel goed is - vormt een hoofdbreken voor Vincent Kompany. "Het is niet dat we geen gevaar creëren, maar wel dat we het niet afmaken", zucht hij. "Er zijn kansen, maar ze gaan niet binnen. Op training zie ik ze het wel doen, dus hopelijk vliegen ze binnenkort eens binnen."

Transfers?

't Was met meer hoop dan geloof in zijn stem dat hij het zei. Anderlecht moet hopen dat de van Salzburg inkomende Ashimeru de goal wel weet staan en dat Verschaeren snel zijn niveau oppikt na zijn blessure. En indien mogelijk zou er nog wel een vlot scorende opportuniteit uit de kast mogen vallen.

Want van Ait El Hadj zal het waarschijnlijk ook niet komen. Als we de kern bekijken is er niemand die Nmecha kan bijstaan met gemiddeld 10 goals per seizoen. Want ook Colassin is niet direct de man die ze er blindelings inlapt. Het gevaar moet van meer jongens gaan komen, maar de efficiëntie is ver te zoeken.