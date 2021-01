Anderlecht ziet sterkhouder Sambi Lokonga uitvallen, Kompany hoopvol

Sambi Lokonga moest zondag in de tweede helft tegen OH Leuven de strijd staken. De middenvelder greep na een infiltratie richting zestien naar zijn hamstrings.

Het is met twee woorden spreken, maar normaal gezien zal het niet zo erg zijn. Bij Anderlecht gaan ze uit van een verrekking en geen scheur na de eerste diagnose. Het is afwachten wat de echo vandaag aan het licht brengt.

"Ik denk dat het zal meevallen", aldus Kompany. "Hout vasthouden natuurlijk. Maar de match tegen Eupen is vrijdag al. Dus we weten niet of dat zal lukken."