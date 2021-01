Wie kan Martinez nog oproepen als vervanger van Witsel? Wij zien zes opties, waarvan drie in de Belgische competitie

Mogen we zeggen dat onze EK-kansen zondag een stevige knauw gekregen hebben? Axel Witsel is voor ons immers de lijm die de ploeg van Roberto Martinez bij elkaar houdt. Is er een vervanger in de zaal? Ja, die zijn er, maar (nog) niet van het niveau van Witsel.

Roberto Martinez neemt Witsel zelfs mee als hij de dag voor het EK fit verklaard wordt. Zelfs als hij er een plaats moet voor opofferen in zijn groep van 23 die hij achteraf niet meer ingevuld krijgt. In het rijtje met Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku is hij de vijfde onmisbare. Maar als het moet, dan moet het. Wie zijn de mogelijke vervangers naast Leander Dendoncker, die sowieso al quasi zeker is van zijn plaats?

Het is absoluut niet hetzelfde profiel, maar we willen wedden dat Martinez er alles zal aan doen om nu - nog meer dan voordien - de voorlopig ex-Rode Duivel te overtuigen terug te komen. Fellaini heeft niet dezelfde voetballende kwaliteiten, maar is wel een muur voor de verdediging. En met zijn kracht, lengte en ervaring kan hij ook als breekijzer vooraan dienst doen.

Niet voor niets zette John van den Brom hem meteen in zijn ploeg toen hij beschikbaar was. Heynen is qua voetballend talent misschien wel de jongeling die Witsel het meest benadert. Hij is goed aan de bal en kan in één tijd voetballen. De 23-jarige middenvelder heeft wel weinig ervaring op het internationale toneel. Hij speelde vier matchen in de Champions League en 13 in de Europa League. Bij de Rode Duivels kwam hij nog niet in actie.

Mousa Dembélé

In de categorie gestopte internationals... Maar zou Dembélé niet te overtuigen zijn? Als hij nog hetzelfde niveau heeft als een paar jaar geleden lijkt hij ook wel een degelijke optie. Dembélé verliest amper een bal en heeft de technische kwaliteiten. Maar natuurlijk zijn er vraagtekens na zijn verhuis naar China. Maar op zijn 33ste moet het heilig vuur toch nog niet helemaal geblust zijn.

Orel Mangala

De revelatie van Stuttgart en krijgt veel lof aldaar. Ook Jacky Mathijssen is gek van de middenvelder en Roberto Martinez heeft hem al een paar keer aangehaald als toekomstige Rode Duivel. Mogelijk moet hij nu vroeger aan de bak, maar hij speelt wel op een constant niveau in een grote competitie. Mangala heeft goeie voeten, is amper van de bal te zetten en kan ook nog infiltreren.

Is hij een optie? Ten opzichte van begin dit seizoen heeft hij enorme stappen voorwaarts gezet en hij is de dragende speler bij Anderlecht. Maar hij heeft quasi geen Europese ervaring (2 matchen) en heeft nog veel te leren. Hij is ook niet foutloos op zijn positie en heeft niet dezelfde fysieke kwaliteiten die als verdedigende middenvelder in een héél aanvallend team nodig zijn.

Mats Rits

De stille kracht van Club Brugge... 15 CL-wedstrijden, 4 CL-kwalificatiematchen, 4 EL-matchen. De meest ervaren van alle opties. En door iedereen bij Club als meest onderschatte speler van hun team aangeduid. Rits speelt in een gelijkaardig systeem bij Club als dat de nationale ploeg doet. Met Vormer en Vanaken voor hem. Maar met alle respect: 't is uiteraard ook nog geen Witsel.

Of ziet u nog andere opties?