Trainer uit 1A te gast in Extra Time

Er waren het voorbije weekend enkele verrassingen in 1A en één van deze verrassingen was misschien wel de overwinning van OHL tegen Anderlecht na een strafschopdoelpunt van Henry in het absolute slot. Daarom wordt Marc Brys vanavond uitgenodigd als centrale gast in Extra Time.

Anderlecht kreeg heel wat kansen bij elkaar gevoetbald op het veld van OHL, maar de bal wilde er maar niet in. Aan de overkant lukte het wel, want in de slotfase kon Henry de 1-0 eindstand vastleggen via een strafschop. Het tactisch plan van Marc Brys heeft dus gewerkt en vanavond mag hij er meer uitleg over gaan geven in Extra Time, want de trainer is de centrale gast. De analisten van dienst zijn Arnar Vidarsson en Wesley Sonck. Vanavond is Marc Brys te gast in #extratime. Analisten zijn Arnar Vidarsson en @SonckWesley. @OHLeuven @sporza @canvastv om 22u05 — Extra Time (@VRT_ExtraTime) January 11, 2021