Geen twee zonder drie: Club Brugge heeft met overmacht (uiteraard) ook de Belofte van het Jaar in zijn rangen

Wie anders? Charles De Ketelaere zorgt bij Club Brugge nu ook voor de derde individuele prijs: Belofte van het Jaar. Hij haalde het voor Aster Vranckx (KV Mechelen) en Nicolas Raskin (Standard).

“Het is een leuke trofee. Ik ben trots”, zegt hij in een video van HLN. “Ik heb er altijd van gedroomd om door te breken en dat gebeurt nu. Dankzij de goeie prestaties van de ploeg en van mezelf ben ik nu ‘Belofte van het Jaar’ en dat is wel iets om trots op te zijn.”

Met 403 punten kreeg hij liefst 314 punten meer dan het nummer twee Aster Vranckx, toptalent op het middenveld van KV Mechelen (89 punten). Standardmiddenvelder Nicolas Raskin belandde met 86 punten op de derde plek.