Agenda's in de aanslag! Pro League maakt speelschema van maand februari definitief bekend

De Pro League heeft dinsdag de officiële kalender voor februari gepubliceerd. De dagen lagen al vast, enkel de uren waren nog niet zeker. In februari worden 4 speeldagen afgewerkt in 1A, een bekerronde en sommige clubs hebben nog een Europese wedstrijd voor de boeg.

Ploegen moeten op 2 en 3 februari meteen aan de bak in de 1/16e finales van de Croky Cup. Verder zal elke speeldag in het weekend gepland zijn, zoals het in een normaal seizoen ook hoort.

Voor Club Brugge en Antwerp wordt het nog wat drukker aangezien ze nog Europese wedstrijden hebben. Het is voor de Belgische clubs al een enorm drukke maand januari maar voor de twee Europese vertegenwoordigers ziet het er niet naar uit dat de drukte snel zal afnemen. Club Brugge moet op 18 februari in Kiev tegen Dynamo Kiev, een week later volgt de terugwedstrijd. Antwerp start thuis tegen Rangers aan de knock-outfase van de Europa League.