De jacht op een voetballer: 'Italiaanse topclub kijkt nadrukkelijk naar Charles De Ketelaere'

Charles De Ketelaere werd uitgeroepen tot Belofte van het Jaar in de Jupiler Pro League en staat ook in de top-5 voor de Gouden Schoen. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij.

Ook in Italië slikken ze zo'n verhalen als zoete koek. Het toptalent dat ook in de Champions League helemaal aan de oppervlakte kwam is dan ook gegeerd.

Prioriteit

Zo wil AC Milan hem volgens Calciomercato alvast inlijven. De schaduwspits zou een van de absolute topprioriteiten worden.

De Milanezen hebben ervaring met de Jupiler Pro League en haalden vorig jaar al Alexis Saelemaekers naar Italië. Nu willen ze opnieuw als eerste op de bal spelen. De jacht op een voetballer is geopend.