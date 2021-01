Dit is ons 'Dreamteam 2020'

Woensdagavond weten we wie de Gouden Schoen 2020 wint. Maar sowieso zijn er heel wat goede spelers geweest in 2020. We maakten dan ook graag het dreamteam van het afgelopen jaar. Wie haalde het?

Doel

De doelman van het jaar is uiteraard Simon Mignolet. De krachtpatser van Club Brugge was ook van waarde bij de Rode Duivels, maar was vooral de kampioenenmaker bij uitstek van blauw-zwart. Ondertussen is Club Brugge opnieuw leider én doet het ook Europees nog mee, met dank ook deels aan zijn doelman. Consistent, een heel jaar lang bijna.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier belangrijke personen. Ritchie De Laet is de vereenzelviging van de strijdkracht die Antwerp in 2020 onder meer bekerwinst opleverde. Zinho Vanheusden bewijst - ook door zijn afwezigheid - zijn belang voor Standard, Dessoleil is de man die voor zekerheid en consequentie zorgt bij Charleroi en Mata was misschien wel de beste Bruggeling van 2020.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast twee absolute metronomen voor de promovendi vanuit 1B. Holzhauser en Mercier zijn de drijvende krachten bij Beerschot en Leuven die ook anderen naar een hoger niveau tillen. De actieradius van de Leuvenaar is weergaloos te noemen. Ook Hans Vanaken speelde gewoon een prima 2020. Misschien iets minder dwingend dan in 2019, maar wel nog altijd goed genoeg voor een stekje in het team van het jaar.

Aanval

Naast topschutter Paul Onuachu kunnen we niet in 2020, terwijl ook Theo Bongonda helemaal aan de oppervlakte is gekomen bij een topclub. Lior Refaelov is dan weer de man met de vetste statistieken bij Antwerp in het voorbije jaar.

Dat levert dan onderstaand elftal op: